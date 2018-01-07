Украинские силовики в канун Рождества обстреляли Горловку

Подразделения ВСУ обстреляли Горловку и населенные пункты под Донецком в канун Рождества, заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) подверглись районы Горловки и село Спартак к северу от Донецка, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие. Минометному обстрелу также подвергся район Ясиноватой», - передает слова представителя командования ДНР «Донецкое агентство новостей».

Всего за сутки в ДНР зафиксировали четыре нарушения перемирия, объявленного перед праздниками, с позиций ВСУ.

В ЛНР сообщили, что украинские силовики за сутки один раз обстреляли из минометов позиции народной милиции в районе села Веселогоровка.

3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет – якобы под обстрелами погибли трое украинских силовиков, еще 15 получили ранения.