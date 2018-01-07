Трамп упрекнул СМИ в нежелании обсуждать «сговор» Клинтон с Россией

СМИ недостаточно активно освещают «сговор» между Москвой и экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, который якобы имел место в ходе избирательной кампании, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По версии Трампа, «был сговор» между Клинтон, национальным комитетом Демпартии США и Россией. Он подчеркнул, что у него самого не было сговора с Москвой, эта версия «теперь мертва», а «единственный сговор существовал между Хиллари и россиянами, НКДП и россиянами», передает ТАСС.

Трампа спросили, обращались ли юристы его администрации к главе минюста США Джеффу Сешнсу с просьбой не устраняться от расследования якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы. Трамп ушел от прямого ответа, заявив, что все его действия «были на 100% правильными».