РПЦ выразила готовность «устами к устам» говорить с «Киевским патриархатом»

Русская православная церковь готова к диалогу с непризнанной православным миром Украинской православной церковью Киевского патриархата, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы по-прежнему открыты к диалогу», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

При этом он считает, что «предварительное озвучивание условий» не будет способствовать переговорам. По его мнению, для диалога нужно «садиться за стол переговоров и разговаривать», общаться не через СМИ, а «самим поговорить, устами к устам».

Иларион считает, что необходимо «посмотреть, какие есть разногласия и подумать, можем мы действительно раскол врачевать или же стороны остаются на непримиримых позициях».