Минобороны прокомментировало учебный полет Су-30 над Балтикой

Экипажи российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря выполняли плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря и не нарушали границ других государств, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве отметили, что маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

В Минобороны добавили, что «в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», передает РИА «Новости».

Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, речь идет о полетах 23 ноября и 13 декабря.

В июне один из генералов США пожаловался, сколь много проблем доставляют американцам российская и сирийская авиация. По его словам, ВКС довели американских летчиков до нервного истощения.