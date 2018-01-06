Пентагон опубликовал видео сопровождения самолетами США российских Су-30

Военное ведомство США опубликовало видеозапись, на которой российские истребители Су-30 сопровождаются самолетами ВВС США в международном воздушном пространстве около Балтийского региона.

В сообщении говорится, что 13 декабря два Су-30 ВМФ России сопровождались самолетами F-15 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США. Кроме того, другие Су-30 ВМФ России сопровождались 23 ноября.

Пентагон объясняет сопровождение тем, что не было «заранее согласованных полетных планов», передает ТАСС.

В июне один из генералов США пожаловался, сколь много проблем доставляют американцам российская и сирийская авиация. По его словам, ВКС довели американских летчиков до нервного истощения.