Парк «Россия – моя история» в Петербурге за два дня посетили 23 тыс. человек

Мультимедийный парк «Россия – моя история» начал работу в Санкт-Петербурге, за два интерактивную экспозицию посетили 23 тыс. человек, сообщил блогер Николай Камнев.

«За два первых дня работы нового года, исторический парк «Россия – моя история» посетило более 23 тысяч человек: наибольшей популярностью пользуются экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы». С сегодняшнего дня открывает свои двери интерактивная экспозиция по истории Санкт-Петербурга», – написал Камнев в своем блоге в «Живом журнале».

Он оценил, что «новый формат интерактивной подачи информации получает такое принятие у людей».

Камнев отметил, что до апреля посещение исторического парка будет бесплатным. «И хоть людей много, организация пространства позволяет всем чувствовать себя комфортно от момента входа до выхода», – добавил блогер.

Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15 городов. Историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование.