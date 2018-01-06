Тиллерсон назвал 2017 год «тяжелым» для отношений США с Россией

Для США 2017 год оказался «тяжелым» в плане отношений с Россией, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон напомнил, что и сам он, и президент США Дональд Трамп подчеркивали необходимость «иметь более продуктивные отношения» между Москвой и Вашингтоном.

«Сейчас они очень натянутые по причинам, которые, как я считаю, американцы хорошо понимают», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

При этом госсекретарь отметил, что сотрудничество двух стран в Сирии «привело к почти полному поражению» террористической организации «Исламское государство*».

По словам Тиллерсона, он говорил российскому коллеге Сергею Лаврову, чего США ждут от России. Вашингтон считает, что «краеугольным камнем» в налаживании отношений является «прогресс на Украине».