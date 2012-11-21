Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты за городом

Правила дорожного движения (ПДД) дополнены пунктом, согласно которому водители в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет при выходе из автомобиля.

Соответствующее постановление Кабмина вступает в силу 17 марта 2018 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за шесть месяцев прошлого года в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тыс. наездов на пешеходов, что на 10,2% больше уровня, фиксировавшегося годом ранее. В таких обстоятельствах погибл 1321 человек, более 6500 человек пострадали.

Кроме того, за прошлый год возросло количество наездов транспорта на водителей, в отношении которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За полгода было зафиксировано 66 таких происшествий – на 4,8% больше, чем в 2016 году.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.

Еще в ноябре 2012 года Госавтоинспекция подготовила предложения по внесению изменений в ПДД, предлагая обязать российских автомобилистов возить с собой и надевать в случае ДТП жилеты со светоотражающими элементами.