Додон обещал не отказываться от курса на восстановление партнерства с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон назвал два пути выхода из противостояния с парламентским большинством и правительством страны.

Додон подчеркнул, что «никогда не подпишет законы и решения, направленные на ухудшение отношений с Россией», и не откажется от курса на «восстановление стратегического партнерства» с Россией, передает ТАСС.

Кроме того, президент сказал, что в кабмине и парламенте понимают – он не «утвердит министров, которые скомпрометировали себя, в частности, участием в схемах по хищению 1 млрд долларов из банков страны». Решение конституционного суда Молдавии по данному вопросу Додон назвал незаконным.

По словам президента, «есть два выхода»: уличные протесты, которые могут привести к «массовым волнениям», или решение сконцентрировать «все силы для победы на предстоящих в конце года парламентских выборах».

Первый вариант грозит «дестабилизацией в стране, в том числе с возможностью провокаций в отношении Приднестровья», к чему, по словам Додона, стремятся «определенные круги на Западе». Также этот сценарий даст противникам Додона повод для силового разгона и запрета деятельности сторонников президента.

«И с чем бы мы пошли на предстоящие в этом году решающие выборы?» – задался вопросом Додон.

При этом он не исключил, что его сторонники могут прибегнуть к мирным протестам.