Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что блокировка его аккаунтов в Instagram и Facebook связана с критикой действий США в странах исламского мира.

Кадыров прокомментировал блокировку своих аккаунтов, говоря о теме массовых беспорядков в Иране. «Торжествуют в США! Об этом они могли только мечтать. Президент Дональд Трамп «призвал» власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью «уважать право граждан на самовыражение». При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира», – написал Кадыров в своем Telegram.

Вместе с тем Facebook по надуманным мотивам блокирует аккаунты Кадырова, тогда как официальный Вашингтон сохраняет молчание, пишет глава Чечни.

«Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира. По мнению многих наблюдателей, фактическая причина также связана с осуждением мною решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Ну и что? Разве это повлияет на моё мнение или заставит меня думать одно, а говорить другое? Нет, конечно! Возможностей для распространения информации много», – добавил Кадыров.

В заключение Кадыров пожелал народу Ирана мира и стабильности.

В конце декабря сообщалось, что ситуацией с блокировкой аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook заинтересовались американские правозащитники.Ранее Кадыров называл блокировку своего аккаунта в Facebook «мышиной возней США».

Напомним, 23 декабря Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».