Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook

Взгляд
3 января, среда  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

Российской экономике помогут расти дешевеющие кредиты и рост доходов населенияФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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Оружие будущего сулит смертельные перспективы

Основное место службы дрона Tern – военно-морской флотФото: darpa.mil
Каждый новый год для рынка вооружений – это не просто подсчет новинок, но и определение трендов дальнейшего развития. Сейчас перед ведущими армиями мира открываются такие перспективы, от которых захватывает дух. Уже скоро винтовки будут стрелять без промаха, любой корабль сможет превратиться в авианосец, а роботы полностью подчинят себе небо. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        • Нет

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          Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook

          3 января 2018, 14:40

          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что блокировка его аккаунтов в Instagram и Facebook связана с критикой действий США в странах исламского мира.

          Кадыров прокомментировал блокировку своих аккаунтов, говоря о теме массовых беспорядков в Иране. «Торжествуют в США! Об этом они могли только мечтать. Президент Дональд Трамп «призвал» власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью «уважать право граждан на самовыражение». При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира», – написал Кадыров в своем Telegram.

          Вместе с тем Facebook по надуманным мотивам блокирует аккаунты Кадырова, тогда как официальный Вашингтон сохраняет молчание, пишет глава Чечни.

          «Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира. По мнению многих наблюдателей, фактическая причина также связана с осуждением мною решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Ну и что? Разве это повлияет на моё мнение или заставит меня думать одно, а говорить другое? Нет, конечно! Возможностей для распространения информации много», – добавил Кадыров.

          В заключение Кадыров пожелал народу Ирана мира и стабильности.

          В конце декабря сообщалось, что ситуацией с блокировкой аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook заинтересовались американские правозащитники.Ранее Кадыров называл блокировку своего аккаунта в Facebook «мышиной возней США».

          Напомним, 23 декабря Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».


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