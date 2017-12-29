Правозащитники в США раскритиковали блокировку Кадырова в Facebook

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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины. Подробности...
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Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год

Некоторые выражения Владимира Путина становятся классикой жанраФото: Сергей Бобылев/ТАСС
«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году. Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию? Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
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К концу 2018 года влияние России в мире укрепится еще больше

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
От 2018 года ждут перемен в лучшую сторону, хотя в мире полно предпосылок и для прямо противоположного сценария. Уверенно можно сказать только одно – новый год точно будет богат на политические сюрпризы. Подробности...
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Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
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          Правозащитники в США раскритиковали блокировку Кадырова в Facebook

          29 декабря 2017, 22:19

          Текст: Алексей Ласнов

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          Ситуацией с блокировкой аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook заинтересовались американские правозащитники.

          Член Американского союза защиты гражданских свобод Дженнифер Стиса Грэник на страницах газеты The New York Times прокомментировала заявление Facebook о том, что причиной блокировки аккаунтов стало включение Кадырова в санкционный список США.

          «Закон о санкциях, написанный с одной целью, используется для другой цели – для подавления высказываний. При этом не сильно учитывается свобода слова, а также риски, связанные с «блокировкой» заявлений» –  по сравнению с торговыми запретами, на что и были рассчитаны санкции. Это создает проблемы», – заявила Грэник.

          Также в статье сообщается, что Facebook, которому принадлежит социальная сеть Instagram, не владеет конкретным набором правил в случае блокировки аккаунтов, полагаясь на запутанные «общественные нормы». Отмечено, что присутствие пользователя в санкционном списке США не является нарушением правил сообщества этой соцсети.

          Журналисты приводят пример президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его подчиненных, на которых также были наложены санкции, однако их аккаунты остаются активными в Facebook и Instagram.

          В четверг депутат из Чечни потребовал от Facebook извиниться перед Кадыровым за блокировку его аккаунтов. В среду Кадыров назвал блокировку своего аккаунта в Facebook «мышиной возней США».

          Напомним, 23 декабря Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».


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