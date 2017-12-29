Правозащитники в США раскритиковали блокировку Кадырова в Facebook

Ситуацией с блокировкой аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook заинтересовались американские правозащитники.

Член Американского союза защиты гражданских свобод Дженнифер Стиса Грэник на страницах газеты The New York Times прокомментировала заявление Facebook о том, что причиной блокировки аккаунтов стало включение Кадырова в санкционный список США.

«Закон о санкциях, написанный с одной целью, используется для другой цели – для подавления высказываний. При этом не сильно учитывается свобода слова, а также риски, связанные с «блокировкой» заявлений» – по сравнению с торговыми запретами, на что и были рассчитаны санкции. Это создает проблемы», – заявила Грэник.

Также в статье сообщается, что Facebook, которому принадлежит социальная сеть Instagram, не владеет конкретным набором правил в случае блокировки аккаунтов, полагаясь на запутанные «общественные нормы». Отмечено, что присутствие пользователя в санкционном списке США не является нарушением правил сообщества этой соцсети.

Журналисты приводят пример президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его подчиненных, на которых также были наложены санкции, однако их аккаунты остаются активными в Facebook и Instagram.

В четверг депутат из Чечни потребовал от Facebook извиниться перед Кадыровым за блокировку его аккаунтов. В среду Кадыров назвал блокировку своего аккаунта в Facebook «мышиной возней США».

Напомним, 23 декабря Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».