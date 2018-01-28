Танкер с российским «санкционным» газом пришвартовался в порту США

Танкер Gaselys со сжиженным природным газом из России, принадлежащий французской компании Engie, пришвартовался к СПГ-терминалу Эверетт, сообщил представитель отделения береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.

Он подтвердил, что буксирами в порт привели танкер Gaselys, который «пару дней» стоял на рейде в акватории Бостона. После того, как танкер бросил якорь, «сотрудники береговой охраны поднялись на борт для проведения стандартной инспекции по безопасности». По словам Барреси, инспекция «не выявила ничего (подозрительного)», передает ТАСС.

В пятницу судно, шедшее в США, неожиданно развернулось. В Engie объяснили, что маневры связаны с отсрочкой прибытия в американский порт. Газ, который транспортируется танкером, был взят с российского проекта «Ямал-СПГ», находящегося под санкциями США.

Ряд специализированных интернет-сайтов сообщали, что судно прибыло в Бостон 23 января. Они не учитывали разворот танкера в Атлантическом океане.