Самолет с участниками конгресса нацдиалога Сирии прибыл из Дамаска в Сочи

В Сочи из Дамаска прибыл самолет, на котором в Россию прилетели первые участники конгресса нацдиалога Сирии.

На самолете в Сочи прибыли 175 человек, включая представителей партии «Баас» и Национального прогрессивного фронта. В воскресенье ожидается еще один рейс, который привезет 169 представителей профсоюзов и объединений (от политиков до студентов, парикмахеров и кузнецов), передает РИА «Новости».

В Сочи прибыли представители «Дороги мирных перемен в Сирии», «Национальной партии сирийской молодежи», «Торгового союза Сирии», «Партии социалистического арабского объедания», «Демократического фронта Сирии».

На конгресс прибыли и представители внутренней оппозиции, хотя большинство оппозиционеров, а также делегация ООН во главе со спецпредставителем генсека организации Стаффаном де Мистурой должны прибыть в понедельник.

Напомним, переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) объявил о решении бойкотировать конгресс национального диалога Сирии в Сочи, проведение которого запланировано на 29-30 января.