Российский саночник выиграл чемпионат Европы

На чемпионате Европы в латвийской Сигулде победил российский саночник Семен Павличенко, еще один россиянин, Роман Репилов, стал третьим.

Результат Павличенко – 1 минута 36,758 секунды. Отставание Репилова – 0,112 секунды. На втором месте немец Феликс Лох, передает РИА «Новости».