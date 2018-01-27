Вяльбе решила поехать на ОИ-2018 с ветеранами-олимпийцами

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что посетит Олимпиаду в Пхенчхане в качестве члена группы ветеранов-олимпийцев.

«Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

Она рассказала также, что немецкий специалист Маркус Крамер возглавит тренерский штаб спортсменов-олимпийцев из России на Играх.



«Маркус Крамер возглавит тренерский штаб лыжной сборной спортсменов-олимпийцев из России на Олимпийских играх. Что касается сервиса и медицинского персонала, никаких проблем наши ребята в Пхенчхане иметь не будут», – заявила Вяльбе.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Позже Легков и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе еще раз подтвердили, что никогда не были замешаны в использовании запрещенных препаратов.