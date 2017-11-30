Суррогатная мать родила для Дмитрия Маликова

В семье 47-летнего певца Дмитрия Маликова и его 55-летней жены Елены появился второй ребенок; малыша родила суррогатная мать.

Маликов подтвердил информацию, однако отказался как-либо комментировать это событие, пишет «Комсомольская правда».

Певец, его супруга и их 17-летняя дочь Стефания являются активными пользователями соцсетей, однако никто из них за последние месяцы не сообщал о планируемом пополнении.

Более того, в день рождения второго ребенка Маликов выложил в Instagram поздравление своему племяннику с 19-летием.

В последние годы мировые и российские звезды все чаще прибегают к услугам суррогатных матерей. Так, например, в 2017 году звезда мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов, рожденных сурмамой, а в 2018 году третий ребенок появился в семье американской светской львицы Ким Кардашьян – ей пришлось использовать гестационного носителя из-за проблем со здоровьем.