Ким Кардашьян опубликовала откровенные фото после рождения третьего ребенка

Известная модель Ким Кардашьян, которая совсем недавно в третий раз стала матерью, в пятницу утром опубликовала в соцсетях фото, на котором она обнаженной лежит в постели.

37-летняя модель во время утренней фотосессии позировала полностью обнаженной и опубликовала в Instagram снимок, предварительно заретушировав грудь.

Днем ранее Кардашьян, у которой в начале недели родился третий ребенок, объяснила своим фанатам, почему на этот раз решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.

«Я всегда была действительно откровенна в своей борьбе с беременностью. Преэклампсия и приросшая плацента – это условия высокого риска, поэтому, когда я захотела завести третьего ребенка, врачи сказали, что для меня и для здоровья ребенка это небезопасно», – объяснила Кардашьян, пишет Daily Mail.

После того как Кардашьян с супругом изучили многие варианты, они пришли к тому, чтобы использовать гестационного носителя.

«Хотя в прошлом я использовала термин «суррогатная мать», гестационный носитель на самом деле является техническим термином для женщины, вынашивающей ребенка, с которой у нее нет биологического родства», – сообщила модель.