«Салют-7» получил премию «Золотой орел» как лучший фильм года

Лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел» стала картина Клима Шипенко «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях.

Церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм», передает ТАСС.

В этом году на статуэтку «Золотого орла» за лучший фильм претендовали пять картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют – 7» Клима Шипенко.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Салют-7», а также встретился с его создателями.

Российская драма «Салют-7» основана на реальном эпизоде отечественной космонавтики, произошедшем 11 февраля 1985 года, когда орбитальная космическая станция «Салют-7» потеряла связь с ЦУП. На «Салют-7» было решено отправить Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, которым предстояло провести первую в мире стыковку с неуправляемым космическим кораблем, установить причину аварии и вернуть станцию к жизни.