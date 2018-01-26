Эффектная полицейская погоня в Аризоне попала на видео

В сети опубликовано видео из американского города Финикс, штат Аризона, где затянувшаяся на 95 километров погоня полиции за нарушителем закончилась серьезным столкновением со встречным автомобилем.

Как сообщает «Вести.ру», инцидент произошел в четверг, 25 января. Машина полиции стала преследовать автомобиль 31-летнего Тимоти Тэйбела после того, как он не остановился по требованию инспекторов.

Судя по видеоролику бордовый автомобиль нарушителя на большой скорости пытается оторваться от преследующего его полицейского фургона. Но попытка скрыться от стражей порядка не удалась – автомобиль с нарушителем врезался во встречную машину.

Как сообщают местные СМИ, Тимоти Тэйбел отделался легкими травмами, его арестовали. По данным правоохранителей, он имеет богатое криминальное прошлое.

При этом находившаяся за рулем встречной машины 47-летняя женщина попала в больницу. В настоящее время, как сообщают медики, ее жизни ничего не угрожает.