Госдеп сказал, как долго придется разминировать Донбасс

В Госдепе США рассказали, сколько времени займет процесс разминирования Донбасса и сколько денег Вашингтон выделяет на помощь Киеву в этом вопросе.

«Пока это только мои предположения – ведь четких расчетов по-прежнему нет. Но обычно такие процессы продолжаются годы, если не десятилетия», – заявил Браун, передает «Радио Свобода».

Он также рассказал о финансировании различных программ по помощи Украине.

«У нас есть целый ряд программ, касающихся Украины. В первую очередь, США реализуют программу «Партнерство ради мира», в ходе которой мы уничтожим боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тыс. долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию», – сказал Браун.

Представитель Госдепа отметил, что в 2018 году США выделит Украине 6 млн долларов на разминирование Донбасса, тогда как в 2017 году выделялось 2 млн долларов.

«Теперь будет еще больше возможностей помогать Украине в утилизации старых боеприпасов и разминировании территории. Пытаемся найти баланс, ведь всегда сложно правильно распределить бюджет», – добавил Браун.

В ноябре самопровозглашенная ДНР срок разминирования Донбасса оценила в 10 лет.