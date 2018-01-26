Создан реактор для получения пищи из биоотходов космонавтов

Биологи из университета Пенсильвании сконструировали реактор, преобразующий биоотходы космонавтов в питательную биомассу.

Ученые нашли способ обработки отходов путем анаэробного переваривания с последующим ростом бактерии Methylococcus capsulatus для получения биомассы, богатой белками и жирами.

Эта биомасса будет съедобной, ее также можно будет использовать для производства другой, богатой белком пищи. Для убыстрения процесса ученые построили анаэробный реактор, говорится в статье из журнала Life Sciences in Space Research.

Такие реакторы пригодятся в долгих космических полетах для эффективной утилизации воды и пищевых отходов, считают исследователи.

Биореактор, по мнению ученых, за сутки сможет переработать большую часть естественных отходов пяти-шести космонавтов. Дальнейшая модернизация позволит извлекать из отходов порядка 85% углерода и азота, что может обеспечить космонавтов пищей практически полностью.

Российские ученые также проводят исследования с биореакторами для космической отрасли. В июле СМИ сообщали, что ученые Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова планируют провести на орбите земли исследования и опыты с помощью биореактора со стволовыми клетками, который запустят в космос в 2018 году. Эксперименты на орбите помогут в дальнейшем в лечении космонавтов от негативных эффектов, последовавших в результате длительных полетов.