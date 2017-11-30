Ученые назвали сроки сбора урожая на Марсе

Ученые из Нидерландов собрали урожай в условиях, близких к климату Марса. Они предположили, что вырастить полноценный урожай на Красной планете можно будет через 30 лет.

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах смогли вырастить горох, томаты и редис в условиях, приближенных к тем, которые зафиксированы на Марсе. По мнению специалистов, подобный положительный опыт говорит о том, что человечество готово осваивать четвертую планету Солнечной системы, сообщает ToDay News Ufa.

Уточняется, что выращивать овощи на Марсе сложно, поскольку там зафиксирована космическая радиация, которой нет на Земле, К тому же на Марсе нет необходимых для сельского хозяйства микроорганизмов. Но все это можно будет исправить по мере развития технологий, для этого понадобится около 30 лет.

Специальную землю, схожую по составу с марсианским грунтом в 2013 году создали специалисты NASA. За три года ученые успели вырастить на этой земле десяток видов овощей и злаков.

В американском ведомстве по исследованию космоса намерены ближайшие 10 лет совершить пилотируемый полет на Марс. В готовности участвовать в подобной программе уже заявили представители проекта миллиардера Илона Маска или голландской компании Mars One, уточняет сайт «Вокруг света».

Напомним, ранее ирландские ученые вывели овощи, способные произрастать из семян в условиях Марса. В будущем колонисты смогут забрать с собой семена, а не продукты целиком, отмечает издание Limerick Post.