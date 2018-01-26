ПАСЕ посоветовала Эстонии сократить число неграждан

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге рекомендовала Эстонии сократить число лиц без гражданства, сообщает пресс-служба парламента балтийской республики.

По словам главы эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, стране было рекомендовано присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, передает РИА «Новости».

В ответ представитель эстонской делегации Райво Аэг высказал мнение, что русский язык в Эстонии не является языком меньшинства и якобы не находится под угрозой.

По его словам, «законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об угрозе насильственной ассимиляции русских в Прибалтике.