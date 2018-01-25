«Единая Россия» провела видеомост к 74-й годовщине полного снятия блокады

В рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в четерг, 25 января, состоялся телемост между Мурманском и Петербургом, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «ЕР», в телемосте приняли участие жители блокадного Ленинграда из Мурманска и Петербурга, а также школьники, студенты, представители общественных организаций.

Из студии в Мурманске участников приветствовал региональный координатор партпроекта «Историческая память», зампред Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев. Он рассказал, что 25 лет назад в Мурманске было основано общество жителей блокадного Ленинграда, объединившее сегодняшних мурманчан, а в прошлом – ленинградцев.

«Все они слово «Ленинград» до сих пор произносят как некий пароль. Как говорят сами мурманские блокадники, у них есть два родных города – Ленинград и Мурманск», – отметил Белошеев.

Одной из гостей телемоста в Мурманске – Антонине Баранцевой – исполнилось 94 года. Но она до сих пор очень хорошо помнит события тех страшных дней.

Антонина Ивановна встретила войну в Ленинграде 22 июня, когда ей было 17.

«У нас накануне, 21 июня, был выпускной вечер. Мы радовались окончанию школы, вступлению в новую взрослую жизнь. Мы веселились допоздна, не зная еще, что в это время уже начались первые бомбардировки советских городов. А первое, что я услышала утром – было выступление Молотова по радио о начале войны», – рассказала Баранцева.

«Для меня Ленинградский День Победы является всем. Мне удалось, как и многим детям блокадного Ленинграда, выжить. Ленинград – это наша малая Родина, наш любимый город. Это наша судьба», – рассказал из участников видеомоста в Петербурге, член Общественной палаты Петербурга, заместитель председателя правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Юрий Антонов.

Ветераны подчеркнули, что высоко ценят постоянную поддержку и внимание, которое им оказывают региональные отделения партии «Единая Россия».

Мурманская школьница Диана Корчилова предложила провести среди учащихся конкурс творческих работ, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, которое будет отмечаться в следующем году. Инициатива была поддержана и в Мурманске, и в Петербурге.

Мурманчане подготовили подарки для участников телемоста из Петербурга. Так, школьники прочитали стихи о блокадном Ленинграде, а завершилось мероприятие музыкальным номером в исполнении учащихся детской школы искусств.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – «Дорога жизни», по которой доставлялось в город продовольствие, – был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается...», «Вахта памяти», «Точка памяти» и другие.