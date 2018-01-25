Пресс-секретарь православной службы «Милосердие» погиб, спасая бездомного

Первый пресс-секретарь православной службы «Милосердие» Георгий Великанов погиб на железнодорожной платформе «Красногорская», пытаясь спасти бездомного, упавшего на рельсы.

По сообщению на официальном сайте «Милосердия», Великанову было 35 лет.

«Погиб невероятно светлый человек, первый пресс-секретарь православной службы «Милосердие» Георгий Великанов. Погиб смертью праведника, спасая бездомного на железнодорожной платформе. Я знаю, что Георгий собирался стать священником. Выражаю глубокие соболезнования супруге, родителям, всем близким и друзьям нашего дорогого Георгия. Молюсь об упокоении раба Божия Георгия. Царствие Небесное. Вечная память», – приводит сайт слова руководителя службы «Милосердие» епископа Пантелеимона.

Напомним, ранее в столичном СК на транспорте сообщили, что один человек погиб и трое пострадали в результате происшествий на железной дороге в ночь на вторник в Москве.