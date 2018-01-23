В инцидентах с поездами в Москве погиб один и пострадали трое человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате происшествий на железной дороге в ночь на вторник в Москве, сообщили в пресс-службе московского СК на транспорте.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 23 января примерно в 00.35 двое нетрезвых мужчин, находившихся на станции «Москва-Савеловская» попали под электричку «Апрелевка – Перово». Один из мужчин погиб на месте, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в 8.03 на платформе «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги, скоростным электропоездом сообщением «Москва – Белорусская – Шереметьево» травмированы двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются.

Следствие проводит проверки по данным фактам, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Напомним, в июне 2017 года поезд насмерть сбил женщину с ребенком в Подмосковье.