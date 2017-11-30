ФХР назвала состав олимпийской сборной по хоккею

15 хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга, включая Илью Ковальчука и Павла Дацюка, капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и восемь игроков, которые представляют московский ЦСКА, войдут в состав олимпийской сборной по хоккею, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля, передает РИА «Новости».

В заявку сборной России вошли:



вратари – Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);



защитники – Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все – СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все – ЦСКА);



нападающие – Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

Во вторник стало известно, что МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов. Не получили приглашения МОК Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Сообщалось также, что запрет на участие в Играх российским хоккеистам оказался не связан с допингом.