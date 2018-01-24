В РКК «Энергия» рассказали о последствиях затопления МКС

Около 120 тонн несгоревших обломков может упасть на Землю во время затопления МКС, они попадут в несудоходный район Тихого океана, сообщил замначальника отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

На «Королевских чтениях» в Москве Муртазин напомнил, что масса затопленной в 2001 году российской орбитальной станции «Мир» составляла 130 тонн, в то время как масса МКС – 420-450 тонн, передает РИА «Новости».

«Когда мы занимались проблемой затопления «Мира», мы делали оценку, думали, что около 40 тонн обломков массой от 50 граммов до 100 килограммов могут достичь Земли», – сказал Муртазин.

Говоря про затопление МКС он отметил, что даже если треть ее массы сможет пройти через плотные слои атмосферы, то это «порядка 100-120 тонн».

Обломки, по словам Муртазина, упадут в несудоходном районе Тихого океана и будут разбросаны примерно на 6 тыс. километров. Различные фрагменты от станции будут отсоединяться во время ее затопления на разных высотах. На высоте около 110 километров от МКС отделятся солнечные батареи и радиаторы, на 105 километрах станция начнет разделяться на модули, которые впоследствии разрушатся на высоте 70-75 километров.

Напомним, первый модуль МКС вывели на орбиту в 1998 году. В феврале 2017 года гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что корпорация считает целесообразным завершение программы МКС в 2024 году и переход к новой программе Российской орбитальной станции (РОС), созданной на базе модулей МКС, которые не выработают к тому времени свой ресурс (МЛМ-У, УМ, НЭМ).

Как сообщала в 2016 году газета ВЗГЛЯД, помочь с выводом МКС с орбиты должен новый грузовой корабль, разрабатываемый на замену «Прогрессам».