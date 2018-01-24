Минздрав назвал четыре критерия ЗОЖ

Минздрав определил критерии здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов.

«Что такое здоровый образ жизни? Не выдуманное понятие, а понятие вычисленное. Это когда человек выполняет четыре условия: первое – не курит, второе – если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие – нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки», – передает «Интерфакс» слова Бойцова.

Он отметил, что все условия должны выполняться одновременно и при таком режиме вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности в течение трех лет снижается на 50% в сравнении с теми людьми, у которых нет этих положительных признаков.

При этом специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о влиянии на смертность чрезмерного употребления алкоголя.

Напомним, по данным ВЦИОМ, каждый пятый житель России выкуривает как минимум пачку сигарет в день. При этом, как отмечают СМИ, табак в России уступает рынок вейпам.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смертность россиян существенно снизилась.