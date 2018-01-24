Грузины стали искать убежище в Исландии

Исландия и Швеция заявляют о «значительном» росте граждан Грузии – соискателей убежища, сообщила посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне группа по визовым вопросам, существующая в ЕС, рассматривала вопрос выполнения соответствующих условий третьими странами, которые получили возможность безвиза.

«Насколько я знаю, особого беспокойства для Грузии это рассмотрение не принесло, – сказала она грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс». – Было две страны, которые поставили вопрос значительного роста численности граждан Грузии, ищущих убежище».

«Это Швеция и Исландия», – уточнила Наталья Сабанадзе.

Цифры, подтверждающие рост, не приведены.

По ее данным, Грузии на этом этапе не угрожает механизм приостановки безвиза, который действует с марта 2017 года.

По данным СМИ, само рассмотрение такого вопроса с упоминанием Грузии должно служить определенным сигналом предупреждения.

При этом страны ЕС в подавляющих случаях отказывают просителям из Грузии в убежище.

Кроме того, Тбилиси стремится сотрудничать со странами Европы в плане взаимодействия против преступных группировок, в которых есть граждане Грузии. Местные СМИ часто публикуют данные о задержаниях в европейских государствах криминальных элементов из Грузии.