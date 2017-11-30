Лободу заподозрили в желании выступить голой в Екатеринбурге

Организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург предположил, что певица Светлана Лобода намерена выступать голой, так как в ее райдере значится, что на сцене должно быть не менее +24 градусов тепла.

С критикой райдера певицы Горенбург выступил во время интервью для местных СМИ.

Лобода остро отреагировала на слова организатора фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге летом, написав в «сториз» своего Instagram, что оргкомитет Ural Music Night состоит из «глупых людей», а переговоры с ними вестись больше не будут, пишет «Новый день».

Светлана Лобода является заслуженной артисткой Украины, певицей, автором песен. В прошлом была солисткой группы «ВИА Гра», представляла Украину на «Евровидении-2009». Также является исполнительницей хитов «Твои глаза», «К черту любовь», «Ангелок».

Ранее губернатор Одесской области Максим Степанов призвал отменить концерт Светланы Лободы из-за ее выступлений в России.