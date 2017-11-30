Нафтогаз предпочел «кредитоваться» в Газпроме, а не в банках Украины

До окончательного разрешения спора Нафтогаз не будет исполнять решение Стокгольмского арбитража по выплате Газпрому более 2 млрд долларов, так как накапливать пени выгоднее, чем брать кредит для погашения долга, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, выгоднее «кредитоваться» в Газпроме, чем в украинской банковской системе, так как процентная ставка на сумму долга ниже, чем «большинство кредитов». Если не считать кредиты ЕБРР и Всемирного банка, то во всех «украинских банках эта ставка выше», сказал Коболев.

Нафтогаз намерен погасить пени за счет решения по иску, касающегося транзита газа через Украину. Решение по этому иску ожидается в конце февраля, передает ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.

«Это симметричная ситуация. В зависимости от того, сколько мы можем получить денег, будет взаимозачет», – сказал Коболев.

По его оценкам, если суд полностью удовлетворит требования украинской стороны, то в пользу Нафтогаза может быть насчитано до 16 млрд долларов.