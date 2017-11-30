Черноморский флот отразил массированный авианалет условного противника

На совместных учениях надводные корабли и самолеты Су-30 Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный налет авиации условного противника на побережье России, сообщил представитель ЧФ Вячеслав Трухачев.

«В пунктах базирования ЧФ дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями морской авиации проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника», – цитирует Трухачева РИА «Новости».

По его словам, «вопросы ПВО отрабатывали экипажи пяти надводных кораблей, а также самолеты Су-30 из состава морской авиации ЧФ».

По легенде учения был получен сигнал о массовом взлете тактической авиации условного противника с аэродромов вблизи российских границ. После этого по сигналу из Центра управления флота средства ПВО кораблей привели в готовность к применению, в воздух подняты самолеты морской авиации. Для дезинформации воздушного противника на кораблях активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

«На следующем этапе учения расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели», – отметил Трухачев.

По его словам, средствами ПВО кораблей путем выполнения электронных пусков (без фактической стрельбы) при подходе на рубеж ведения огня была уничтожена авиация условного противника.

Ранее сообщалось, что летчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели занятия по перехвату в стратосфере условного нарушителя.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году для ВМФ России была характерна гиперактивная демонстрация флага.