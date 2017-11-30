СМИ: Черные расисты в США разгневаны из-за отношений дочери Обамы с белым парнем

В США расисты-афроамериканцы возмутились тем, что дочь бывшего президента страны Малия Обама встречается с белым парнем – Рори Фаркухарсоном, пишет Эд Страйкер в American Thinker.

Несколько дней назад в Сети появились фотографии Малии Обамы, студентки Гарвардского университета, с ее новым приятелем. Однако, пишет Страйкер, в Twitter многие восприняли это в штыки, приводит текст статьи издания «ИноСМИ».

«Я встревожена тем, что Малия Обама встречается с белым парнем», - приводится запись пользователя Prisca в Twitter.

«Вы видели парня Малии Обамы? Неважно, что он белый, но он, на самом деле, выглядит… весьма странно», - пишет еще один пользователь.

«Хотелось бы, чтобы Малия Обама перестала *** (нецензурное слово) с белыми ниггерами», - добавил YannO.

Страйкер отмечает, что «подобный расизм со стороны некоторых членов чернокожего сообщества» является весьма печальным явлением.