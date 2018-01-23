Умер исполнитель роли Тинки-Винки из «Телепузиков»

Британский актер Саймон Шелтон Барнс, сыгравший Тинки-Винки в детской телепередаче «Телепузики», умер на 53-м году жизни.

Артист скончался через четыре дня после своего дня рождения. Похороны запланированы на 7 февраля. Родственники Барнса попросили всех, кто собирается на мероприятие, надеть яркую одежду как дань памяти умершему актеру, пишет The Independent.

Саймон Шелтон Барнс был профессиональным хореографом и танцором балета. Он заменил в «Телепузиках» оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона. Хотя сначала актер неохотно принял предложение участвовать в шоу, позже он даже сравнивал «Телепузиков» по степени влияния с The Beatles.

«Я думал, что это был очень рискованный шаг, но в итоге он, конечно же, окупился», – говорил актер, добавляя, что получает много писем от детей и родителей.