Турки и курды подрались в аэропорту Ганновера

Массовая драка между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами произошла в аэропорту Ганновер-Лангенхаген, два человека получили ранения.

Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел вечером в понедельник.

Причиной конфликта послужила спонтанная демонстрация в поддержку курдов против военных действий Турции в Сирии, сообщает газета Hannoversche Allgemeine.

Курдские демонстранты выкрикивали обвинения в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. В ответ на это турецкие пассажиры, ожидавшие рейс в Стамбул, напали на демонстрантов.

Полиции пришлось применить перцовый газ против 20 участников драки. Всего на месте, по предварительным данным, находились около 180 человек.

Напомним, в субботу Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне.