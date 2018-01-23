ФСБ изучила версию о планах главы УСБ СК получить деньги от банкиров Ананьевых

ФСБ изучала версию, согласно которой глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко в 2016 году рассматривал возможность получить деньги от экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, сообщил источник в правоохранительной системе.

По словам источника РИА «Новости», в ходе слежки за Максименко сотрудникам ФСБ стало известно, что тот «обсуждал такую возможность». При этом источник не сообщил, чем закончилось изучение данной версии.

Речь шла о получении 2 млн «за «содействие» в расследовании уголовного дела по факту ограбления в январе 2016 года филиала банка в Петербурге». Банк тогда ограбили на 1 млрд рублей. Какая валюта имелась в виду при обсуждении 2 млн, не сообщается.

Этот вопрос полковник обсуждал с некоторыми фигурантами дела о взятке от Шакро Молодого.

После перестрелки в ресторане Elements, произошедшей в конце 2015 года, были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые, как сообщалось, за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого. Фигурантами стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, Александр Ламонов, Михаил Максименко.