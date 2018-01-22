Антикоммунист Козел осквернил памятник красноармейцам в Польше

Деятель антикоммунистической оппозиции времен Польской Народной Республики (ПНР) Войчех Козел осквернил памятник благодарности Красной армии в городе Ольштын, сообщает Польское агентство печати.

Отмечается, что активист с помощью подъемника вывесил на монументе транспарант с надписью «Памятник благодарности за неволю» и изображением пристающего к женщине красноармейца, передает ТАСС.

Как заявил представитель полиции в Ольштыне Рафал Прокопчук, информацию об осквернении памятника силовики получили от местных жителей.

«Инициатор был выявлен. О случившемся сообщили дежурному. Плакат будет снят с памятника за счет организатора акции», – сообщил Прокопчук.

Ранее власти Польши приняли решение разобрать элементы советского памятника освободителям города Щецина и отправить их на металлолом. В ноябре по решению горсовета Щецина в центре города начался демонтаж памятника благодарности Красной армии. Его решили перенести на кладбище.

В июле в Польше приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым предполагается снос установленных в стране памятников советской эпохи.