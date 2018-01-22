ЦИК зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц Путина

Центризбирком России на заседании в понедельник зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц президента России Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, в количестве 154 человек.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 154 человек», – цитирует ТАСС постановление ЦИК.

Доверенными лицами Владимира Путина на выборах президента России стали спортсмены и артисты, в том числе фигурист Илья Авербух, альтист Юрий Башмет, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский, режиссер Федор Бондарчук, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певец Олег Газманов.

Как сообщил член ЦИК Александр Клюкин, теперь общее число доверенных лиц Путина составляет 413 человек с учетом ранее зарегистрированных 259 человек.

Также доверенными лицами стали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, боец Федор Емельяненко, легкоатлетка Елена Исинбаева, актер и режиссер Александр Калягин, шахматист Сергей Карякин, хоккеист Илья Ковальчук, певица Ольга Кормухина и другие.

Напомним, второй список доверенных лиц на выборах президента избирательный штаб Путина передал в ЦИК в субботу, 20 января. До этого сообщалось, что в число доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 активистов ОНФ.

Количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. Среди них, помимо Путина, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.