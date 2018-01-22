Мужчина в Югре замерз насмерть рядом с больницей

В Нефтеюганске возле медицинского учреждения обнаружили тело мужчины, причиной его смерти стало переохлаждение.

«20 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Нефтеюганске на территории, прилегающей к медицинскому учреждению, было обнаружено тело мужчины, 1984 года рождения. По данному факту Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре проводится проверка», – сообщается на сайте регионального СК.

По предварительным данным следствия, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Назначена судмедэкспертиза, следователи проводят оперативные мероприятия.

По данным сервиса Sinoptik.com, температура воздуха в Нефтюганске на 20 января составляла от -31 до -37 градусов по Цельсию.