Прощание с Шаинским началось в Москве

Прощание с композитором Владимиром Шаинским, ушедшим из жизни на 93-м году в больнице Сан-Диего, началось в Московском доме композиторов.

Одним из первых проститься с Шаинским пришел Лев Лещенко.

«Мы прощаемся сегодня с удивительным человеком, безусловно, большим мастером, композитором. Мы не любим пафосных слов, но, мне думается, к нему можно спокойно применить слово гений. Мне очень повезло, первая песня, которую я записал на радио, была песня Владимира Яковлевича «Белая береза». Потом появились «Не плачь, девчонка» и много других прекрасных песен, которые он написал. Он дарил нам много радости и много счастливых минут. Это было истоками нашей жизни», – передает РИА «Новости» слова Лещенко.

По словам певца, Шаинский до последних минут жизни смотрел на мир по-детски наивно, дарил свет окружающим и очень любил жизнь.



Замминистра культуры Александр Журавский отметил, что Шаинский прожил замечательную жизнь, оставив миру богатое творческое наследие.



«Прощаясь с Шаинским, мы с ним не прощаемся, потому что остаются его замечательные песни, которые будут звучать долго. Это большая эпоха советского, российского композиторского искусства. Большая честь для министерства культуры, что мы имели честь участвовать в организации похорон и возвращении композитора на родину», – сказал Журавский.



После окончания церемонии прощания композитора похоронят на Троекуровском кладбище.



Напомним, народный артист России, композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря на 93-году жизни. Его сын подробно рассказал о его смерти и предположил, где он может быть похоронен. Как расказала вдова композитора, последние три года Владимир Шаинский не сочинял новой музыки, он тяжело болел, но играть продолжал.