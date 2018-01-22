В Таиланде погибли две россиянки в автомобиле украинца

Две россиянки погибли в ДТП на Пхукете в Таиланде, сообщили в российском посольстве.

По словам представителя дипмиссии, две женщины на легковом автомобиле столкнулись с минивэном.

«По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу», – передает ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства Владимира Соснова.

По его словам, водитель легковой машины был доставлен в больницу, пассажиры погибли на месте.

Сообщается также, что погибшие – россиянки 67 и 68 лет ехали в аэропорт Пхукета, передает РИА «Новости».



Водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, не получил серьезных ранений. Гражданин Украины, находившийся за рулем легкового автомобиля, пока остается в больнице

Напомним, ранее в провинции Сураттхани двое россиян стали жертвами автомобильной аварии, сообщили в полиции Таиланда.