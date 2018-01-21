Верховную раду выставили на «продажу за ненадобностью»

На портале OLX разместили объявление о «продаже» Верховной рады Украины.

«Продам Верховную раду, со всем содержимым, недорого, по ненадобности», – пишет автор объявления, отмечая, что «брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну».

«Или обменяю на домик у моря с гражданством», – говорится в объявлении.

«Стоимость» Верховной рады «продавец» оценил в 10 тыс. гривен (почти 20 тыс. рублей).

С текстом предложения на момент публикации ознакомились почти 7 тыс. интернет-пользователей.

Автор объявления зарегистрирован на сайте с 2016 года. Он занимается торговлей запчастями к электронике. Объявление о ВР он опубликовал в разделе «Недвижимость».

Интернет-пользователи бурно отреагировали на эту публикацию. Они активно обсуждают «продажу Рады» в социальных сетях и в комментариях на новостных порталах.

«Опоздал с объявлением. Рада уже скуплена на корню заокеанскими кукловодами», – отметил пользователь Дмитрий Широков.

«А можно без содержимого? Вывоз мусора просто нормально так стоит», – отмечает другой пользователь. «Там не только мусор, еще и много скота», – ответил еще один пользователь. «Ну да, на улицу просто так не выгонишь, негуманно, набегут защитники животных», – согласился третий.