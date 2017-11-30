Песков назвал «коллапсом» отношения между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном можно охарактеризовать словом «коллапс».

«Коллапс», – ответил он на соответствующий вопрос в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия1», передает РИА «Новости».

В то же время потенциал для вывода отношений из пике, считает Песков, есть, тем более, что в «наиболее острых ситуациях» контакты осуществляются, в том числе по Сирии по линии военных, а также взаимодействие спецслужб.

«Потенциал-то есть, и он очень богатый, просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит», – сказал Песков.

Также он заметил, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения. Этому, считает он, мешает внутренняя атмосфера в США по отношению к России.

«Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», – подчеркнул Песков.

В то же время, отметил пресс-секретарь российского лидера, переговоры о новой встрече президентов пока не ведутся.

«Понятно, что президент России так или иначе будет иметь возможность переговорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий», - отметил он, уточнив, что в ближайшее время такие контакты в ближайшее время не предстоят, возможны они во второй половине года.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что сожалеет о низком уровне отношений США и России.