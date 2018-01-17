Трамп пожалел об уровне отношений России и США

Глава российского государства Владимир Путин «может сделать многое» в урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Но, к сожалению, у нас не так уж много отношений с Россией, и в некоторых случаях, возможно, то, что Китай забирает, Россия восполняет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В результате, по словам Трампа, «чистый результат не так хорош, каким мог бы быть».

Президент США при этом хоть и похвалил Пекин за предпринятые шаги по ограничению поставок нефти и угля в КНДР, но заявил, что китайская сторона может делать гораздо больше.

Отвечая на вопрос, могут ли США нанести превентивный удар по Северной Корее, Трамп сказал, что его страна «играет очень и очень сложную партию игры в покер», передает ТАСС.

«Вы не хотите раскрывать карты в руке», – заявил Трамп.

Накануне глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что единство США, России и Китая по ядерной проблеме КНДР останется неизменным, несмотря на усилия Пхеньяна.