Избитая отчимом-наркоманом девочка умерла в Балашихе

В субботу, 20 января, в Балашихе умерла трехлетняя девочка, доставленная в центральную районную больницу 15 января после того, как была избита отчимом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Девочка умерла сегодня», – отметил собеседник РИА «Новости».

Девочка попала в больницу с черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Отчим утверждал, что ребенок упал с кровати и ударился о стул, однако следователями установлено, что побои нанес сам отчим.

По результатам медосвидетельствования, в момент совершения преступления отчим находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него завели уголовное дело по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

Мать девочки обвиняется по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «оставление в опасности».

Ранее в январе ребенок умер во время приема у педиатра в одной из детских поликлиник Ижевска.