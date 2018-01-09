Ребенок в Ижевске умер на приеме у педиатра

Во время приема у педиатра в одной из детских поликлиник Ижевска ребенку стало плохо, спасти его не смогли, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

«Пришли на прием, как только открылась поликлиника, к дежурному врачу, принесли ребенка. «Скорую» вызвали в поликлинику, работали с ребенком, но вот случай произошел такой. Пока каких-то точных результатов нет», – цитирует Гузнищеву «Интерфакс».

Замминистра республиканского минздрава отметила, что ЧП произошло в понедельник, 8 января. Погибшему мальчику был один год и 10 месяцев. Причина гибели ребенка выясняется, по предварительной информации речь может идти о вирусной инфекции, на фоне которой быстро развивается пневмония.

В СУ СК по Удмуртии начали проверку по факту случившегося. По данным ведомства, состояние мальчика ухудшилось 30 декабря, у него поднялась температура и начался кашель, а смерть наступила 7 января в ижевской детской поликлинике №5.

«Во время нахождения в поликлинике состояние ребенка резко ухудшилось. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата, ребенок скончался. Предварительно причиной его смерти явилась пневмония», – говорится в сообщении СУ СК.

Во время январских каникул родители несколько раз показывали мальчика врачам, обращаясь «как в эту поликлинику, так и иные медицинские учреждения, в том числе республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №6».