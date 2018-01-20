Экипажи Су-24 и Су-30 начали учебные полеты на боевое применение

Экипажи бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-30 авиации Черноморского флота (ЧФ) России в ходе учений приступили к полетам на боевое применение.

«Летчики ЧФ на фронтовых бомбардировщиках Су-24 и многоцелевых истребителях Су-30 в течение суток отработали одиночные полеты с выполнением бомбометания и стрельбой неуправляемыми и управляемыми ракетами по наземным целям на полигоне Опук», – сказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, передает РИА «Новости».

По его словам, на противолодочную подготовку летали экипажи вертолетов Ка-27 и самолетов Бе-12. Задачи в небе решали до 20 самолетов и вертолетов, выполнено около 50 вылетов.

Трухачев отметил, что в Средиземном море экипажи палубных вертолетов несли боевое дежурство на борту фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Летчики самостоятельно выполняли полеты днем, ночью, в сложных погодных условиях, в составе авиационных подразделений и во взаимодействии с корабельными и сухопутными группировками флота.

Он также сообщил, что в 2017 году летчики Черноморского флота выполнили около 5 000 часов налета.

