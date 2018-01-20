В Петербурге загорелось здание Военно-морской академии

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Морском корпусе Петра Великого Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова, огонь распространился на площадь 1 тыс. квадратных метров, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в четырех этажном нежилом здании на набережной Лейтенанта Шмидта, дом 17 поступило в 00.45, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Петербургу.

Там уточнили, что горение происходит на четвертом этаже, пожар охватил обрешетку кровли на площади 1000 метров квадратных. Для ликвидации возгорания от МЧС привлечены 22 единицы техники и 110 человек личного состава. Сообщения о пострадавших не поступали.

Позднее департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны сообщил, что возгорание в Военно-морском институте в Санкт-Петербурге локализовано силами пожарной команды военного ВУЗа и прибывших на место расчетов МЧС, передает РИА «Новости».

В Минобороны также отметили, что эвакуация не проводилась, пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего выясняют командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами.

Напомним, в прошлое воскресенье во время пожара на Софийской улице в Петербурге женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна квартиры на восьмом этаже.

Кроме того, в начале года пожар произошел в Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка.