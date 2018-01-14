Женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна горящего дома в Петербурге

Спасаясь от пожара в девятиэтажном доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге, из окна выпрыгнула женщина с ребенком на руках.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, женщина с ребенком выпрыгнули из окна квартиры на восьмом этаже и остались живы.

Сообщение о пожаре в доме поступило спасателям в 15.27 мск. Экстренные службы прибыли на место происшествия в 15.35. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Женщина выпрыгнула из окна квартиры до прибытия пожарных.

Пострадавших осматривают медики скорой помощи.

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